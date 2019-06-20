До вашої уваги новий випуск програми Бомбардир за 19.06.2019.

Цього разу Роман Бебех відвідав арбітра Сергія Беккера, який відновлюється після інсульту.

Навігація по випуску:

00:47 Хто такий Сергій Беккер?

02:00 Футбольна колекція Сергія Беккера

03:40 Жахливі подробиці інсульту в Афінах

07:15 Серйозна допомога від УЄФА

08:40 Як на ситуацію відреагували в ФФУ?

11:15 Відновлення після інсульту

15:41 Реквізити для допомоги Сергію Беккеру — 5168 7422 1898 3686

16:03 Сергій був арбітром у 20 матчів між Динамо та Шахтарем!

17:20 Найбільша помилка в кар’єрі

20:15 Судді за воротами — помилка?

23:00 Що Колліна дав українському арбітражу?

25:10 Найбільші проблеми українських арбітрів

26:55 Про жінку-арбітра Катерину Монзуль

28:30 Гармаш та Срна — неприємні гравці для арбітрів

30:40 Чому Вакс вилучив Гармаша?

32:00 Колліна хотів давати інтерв’ю один

36:00 "Інсульт показав, хто є хто"

39:40 КОНКУРС! Вигравай ексклюзивну футболку Шахтаря Сергія Беккера

Нагадаємо, про свинство з боку федерації повідомили також у ТаТоТаке.

Джерело - Чемпіон.

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