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Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі
Сергій Беккер

До вашої уваги новий випуск програми Бомбардир за 19.06.2019.

Цього разу Роман Бебех відвідав арбітра Сергія Беккера, який відновлюється після інсульту.

Навігація по випуску: 

00:47 Хто такий Сергій Беккер?
02:00 Футбольна колекція Сергія Беккера
03:40 Жахливі подробиці інсульту в Афінах
07:15 Серйозна допомога від УЄФА
08:40 Як на ситуацію відреагували в ФФУ?
 11:15 Відновлення після інсульту
15:41 Реквізити для допомоги Сергію Беккеру — 5168 7422 1898 3686
16:03 Сергій був арбітром у 20 матчів між Динамо та Шахтарем!
17:20 Найбільша помилка в кар’єрі
20:15 Судді за воротами — помилка?
23:00 Що Колліна дав українському арбітражу?
25:10 Найбільші проблеми українських арбітрів
26:55 Про жінку-арбітра Катерину Монзуль
28:30 Гармаш та Срна — неприємні гравці для арбітрів
30:40 Чому Вакс вилучив Гармаша?
32:00 Колліна хотів давати інтерв’ю один
36:00 "Інсульт показав, хто є хто"
39:40 КОНКУРС! Вигравай ексклюзивну футболку Шахтаря Сергія Беккера

Нагадаємо, про свинство з боку федерації повідомили також у ТаТоТаке.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Бомбардир, #Сергій Беккер
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