У результаті Барбашев не постраждав

Нападник новоспечених чемпіонів НХЛ Сент-Луїс Блюз Іван Барбашев впав з пожежної машини під час параду команди.

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP — Josh Hyman 🏆 (@joshhymanNHL) 18 июня 2019 г.

Відзначимо, що гравець не постраждав і навіть отримав від клубу кваліфікаційну пропозицію про новий контракт.

Нагадаємо, число тих, хто відвідав чемпіонський парад Сент-Луїса перевищило кількість жителів міста.

Джерело - Чемпіон.

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