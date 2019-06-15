Дивна дуель вийшла

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 KO) і німецький боксер Том Шварц (24-0, 16 KO) провели дуель поглядів напередодні їхнього бою.

Спершу британець і німець попозували на камеру, потім розвернулися один до одного лицем до лиця, ледь не поцілувалися і поспілкувалися.

Загалом, Ф'юрі знову влаштував шоу і суперник підтримав його. Хоча Шварц і виглядав дещо стурбованим.

Нагадаємо, поєдинок Тайсон Ф'юрі – Том Шварц відбудеться сьогодні, 15 червня, в Лас-Вегасі.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua