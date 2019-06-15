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Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії

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Сент-Луїз у семи матчах здолав Бостон
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії

Сент-Луїз уперше в своїй історії став володарем Кубку Стенлі. Блюзмени у семи матчах переграли Бостон Брюїнз.

Ми вирішили зробити добірку усіх матчів фінальної серії, адже вона виявилася така ж яскрава, непередбачувана і феєрична як і весь плей-оф

НХЛ. Плей-оф. фінал

Бостон - Сент-Луїз (рахунок в серії 3:4)

Перший матч. 28 травня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс 4:2

Другий матч. 30 травня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс 2:3

Третій матч.2 червня, 3.00. Сент-Луїс - Бостон 2:7

Четвертий матч. 4 червня, 3.00. Сент-Луїс - Бостон 4:2

П'ятий матч.7 червня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс 1:2

Шостий матч. 10 червня 3.00. Сент-Луїс - Бостон 1:5

Сьомий матч. 13 червня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс 1:4

Джерело - Чемпіон.

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