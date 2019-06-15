Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії

Сент-Луїз уперше в своїй історії став володарем Кубку Стенлі. Блюзмени у семи матчах переграли Бостон Брюїнз.
Ми вирішили зробити добірку усіх матчів фінальної серії, адже вона виявилася така ж яскрава, непередбачувана і феєрична як і весь плей-оф
НХЛ. Плей-оф. фінал
Бостон - Сент-Луїз (рахунок в серії 3:4)
Перший матч. 28 травня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс 4:2
Другий матч. 30 травня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс 2:3
Третій матч.2 червня, 3.00. Сент-Луїс - Бостон 2:7
Четвертий матч. 4 червня, 3.00. Сент-Луїс - Бостон 4:2
П'ятий матч.7 червня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс 1:2
Шостий матч. 10 червня 3.00. Сент-Луїс - Бостон 1:5
Сьомий матч. 13 червня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс 1:4
Джерело - Чемпіон.
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