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Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012

Вчора 23:47 Valeriy Ruchka 409 0
Сім років тому Шевченко приніс Україні перемогу над Швецією на Євро 2012

11-го червня 2012-го року відбувся поєдинок першого туру групового етапу Євро-2012 між Україною та Швецією.

У тому поєдинку, який відбувся рівно 7 років тому, рахунок відкрив нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович, форвард забив на 52-ій хвилині.

Вже через 3 хвилини Андрій Шевченко зрівняв рахунок у матчі, а ще через 7 хвилин легендарний нападник збірної України вивів "жовто-синю" команду вперед.

Поєдинок 1-го туру групового етапу Євро-2012 між Україною та Швецією закінчився з рахунком 2:1. Щоправда, у підсумку підопічні Блохіна не вийшли з групи, програвши Франції та Англії.

Джерело - Чемпіон.

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