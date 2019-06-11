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Неймовірний сейв П'ятова у матчі з Люксембургом

Сьогодні 14:32 Максим Буйдин 443 0
Неймовірний сейв П'ятова у матчі з Люксембургом

Учора 10 червня в рамках кваліфікації до Євро-2020 збірна України приймала збірну Люксембургу.

Як відомо, поєдинок закінчився мінімальною перемогою господарів, а єдиний гол у поєдинку на рахунку форварда Романа Яремчука.

У цілому, матч пройшов за перевагою нашої збірної, однак моменти у воріт П'ятова теж виникали. В одному з них лише фантастична реакція голкіпера Шахтаря дозволила утримати перевагу українцям.

Нагадаємо, що Чемпіон проводить опитування, хто став найкращим гравцем матчу на думку читачів.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Україна, #Люксембург, #Євро-2020, #П'ятов
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