Олексій Андронов встав на захист інтересів українського футболу

Російський журналіст і спортивний функціонер Андрій Малосолов таким чином прокоментував розгромну поразку Сербії від України: "Серби влетіли команді фейкової держави, яку очолюють алкаші, дебіли, бджолярі і клоуни".

Російський коментатор Олексій Андронов не став мовчати і одним постом знищив Малосолова.

Нагадаємо, що огляд матчу між збірними України та Сербії ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

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