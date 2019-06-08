Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади

Пілот Mercedes Льюїс Гамільтон потрапив в аварію під час другої практики перед гран-прі Канади.

Гамільтон зачепив стіну на виході з четвертого повороту і отримав прокол колеса. Британець на пошкодженому боліді зумів дістатися до боксів.

Через пошкодження дна боліду і проколотого колеса британець змушений був достроково завершити практику.

Гран-прі Канади відбудеться в найближчу неділю, 9 червня

Джерело - Чемпіон.

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