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Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади

Сьогодні 08:30 Valeriy Ruchka 224 0
Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади

Пілот Mercedes Льюїс Гамільтон потрапив в аварію під час другої практики перед гран-прі Канади.

Гамільтон зачепив стіну на виході з четвертого повороту і отримав прокол колеса. Британець на пошкодженому боліді зумів дістатися до боксів.

Через пошкодження дна боліду і проколотого колеса британець змушений був достроково завершити практику.

Гран-прі Канади відбудеться в найближчу неділю, 9 червня

Джерело - Чемпіон.

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