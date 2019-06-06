Підтримай Ломаченка в Лондоні!

В останній день літа в Лондоні чемпіон світу WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко проведе поєдинок за титул WBC проти британця Люка Кемпбелла.

Вперше в кар'єрі українця на кін будуть виставлені відразу три чемпіонські титули - WBC, WBA і WBO. Champion..com.ua разом з офіційним фан-клубом братів Кличків і партнерами організовує фан-тур на підтримку нашого чемпіона, в рамках якого можна буде не тільки повболівати за українця, а й оцінити красу столиці Великобританії.

Програма туру:

29 серпня - виліт в Лондон, оглядова екскурсія по столиці Великобританії, поселення в готелі Radisson Blu або Sunborn London Yacht Hotel (4 зірки)

30 серпня - відвідування церемонії зважування Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла. Ввечері - відвідування англійського пабу.

31 серпня - відвідування бою Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла

1 вересня - виліт з Лондона в Україну

Вартість програми 920 євро + оформлення британської візи (255 євро)

Включені в ціну:

- Проживання в готелі Sunborn London Yacht Hotel або Radisson Blu (4 зірки), двомісні номери (3 ночі)

- Авіапереліт Київ-Лондон – Київ

- Квиток на бій

- Відвідування церемонії зважування за участю Василя Ломаченка

Можливий підбір індивідуального туру на інші дати і поселення в готелях іншого класу. Здешевлення туру можливо за рахунок замовлення квитка на бій і готелю більш низьких категорій.

Окремі послуги: візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com

+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82, Максим Розенко

Джерело - Чемпіон.

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