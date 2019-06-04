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Захисника Динамо допитали невідомі

На відеохостингу YouTube з'явилася нова програма Трихвилинка - в динамічному бліц-форматі з несподіваною локацією. Першим гостем став молодий захисник київського Динамо, який стрімко увірвався в основний склад українського гранда і збірної - Віталій Миколенко. Талановита людина - талановита в усьому, тому не дивно, що Віталій підійшов до питання з гумором і чудово вжився в роль.

У світлі прожектора і під пильним фокусом камери Миколенко поділився інформацією про попадання в основу Динамо, планах закордонної кар'єри, прізвиська партнерів, перших преміальних, бійках в академії, друзях з двору, батьків та багато іншого.

Джерело - Чемпіон.

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