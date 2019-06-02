Джошуа - Руїс: повне відео бою

Поєдинок за звання чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі відбувався в ніч з 1 на 2 червня. У ньому зійшлися Ентоні Джошуа і Енді Руїс. Бій Джошуа - Руїс можна подивитися на нашому сайті.

Сам бій проходив за правилами 12 раундів. Британський чемпіон чотири рази побував в нокдауні, після чого рефері прийняв рішення припинити поєдинок.

Джерело - Чемпіон.

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