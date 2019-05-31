Как выбрать надувную лодку?

Надувную лодку можно использовать не только для рыбалки, но и для прогулок в дружеской или семейной компании. Это удобное и простое в эксплуатации плавсредство, которое можно поместить в багажник автомобиля и привезти туда, где вы планируете отдыхать. Чтобы подобрать подходящую модель, придется учесть не только размер судна, но и другие его характеристики, в том числе практичность и безопасность.

Критерии выбора лодки

Выбирая плавсредство, обратите внимание на такие его особенности:

количество мест;

способ управления;

особенности дна;

материал.

Надувная лодка ладья — оптимальный вариант для путешествий небольшой дальности и выездов на рыбалку. Она может быть рассчитана на одно-два места. Управляется такая модель веслами, транца, как правило, в ней не предусмотрено. Важно помнить, что судна, длина которых превышает 2,5 м, требуют регистрации, поэтому удобнее и проще приобрести компактную лодку. Если же вам необходим вариант для большой компании или семьи, то лучше выбрать прочную и габаритную модель.

Лодка может управляться с помощью весел или мотора. В некоторых моделях есть стационарные транцы, на которые устанавливается мотор. Также есть разновидности суден со съемными транцами, поэтому в них доступны два вида управления. Если вы предпочитаете дальние путешествия, то лучше выбрать моторную лодку. Гребная больше подходит для рыбалки и прогулок по небольшим водоемам.

Конструкция дна и материал лодки

Дно может быть двух видов:

надувное;

твердое.

Надувное дно гарантирует простому сборки и транспортировки, поскольку оно сдувается и надувается вместе с основной конструкцией. Ее легко сложить и поместить в багажник, просто взять с собой в путешествие. Однако такое дно не отличается особой устойчивостью, оно не выдерживает большой нагрузки и не предназначено для грузов. Если вы отправляетесь на рыбалку и планируете класть снасти и добычу на дно лодки, то лучше предпочесть жесткий настил.

Жесткое дно дает дополнительную устойчивость и надежность плавсредству. При движении с мотором жесткий настил необходим, в противном случае судно может опрокинуться. Дополнительное удобство обеспечат кольца, предназначенные для якоря. На рыбалке якорный рым часто может пригодиться.

Лодка должна быть сделана из прочного синтетического материала, который выдерживает и влагу, и солнечные лучи. Чаще всего используется поливинилхлорид — прочный и дешевый материал. Он отличается легкостью и устойчивостью к повреждениям, не стирается при активном использовании. Альтернатива ПВХ — хипалон, который на ощупь похож на резину. Этот материал устойчив к высоким температурам, солнцу, маслу, бензину, поэтому для изготовления лодок подходит как нельзя лучше.

Практичности может способствовать и расцветка. На темных и защитных цветах не видна грязь, а светлые оттенки не привлекают солнца и меньше греются. Выбирайте надежные плавсредства, с которыми можно отправиться и на рыбалку, и на водную прогулку!

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