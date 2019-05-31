Національна збірна України продовжує готуватися до майбутніх матчів відбору на Євро-2020 проти команд Сербії і Люксембургу.

Тренери збірної України Олександр Шовковський, Руслан Ротань і Андрій Шевченко позмагалися у влучності.

Відзначимо, що найкращим став володар Золотого м'яча Андрій Шевченко.

Нагадаємо, рамках третього туру групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна України зіграла внічию з Нігерією.

Джерело - Чемпіон.

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