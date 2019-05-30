Брати Руссо, відомі створенням кіносаги Месники, запропонували заграти за Ліверпуль одного зі своїх супергероїв - Залізну людину.
У Twitter режисери опублікували фото Залізної людини у футболці Ліверпуля зі справжнім прізвищем супергероя - Тоні Старка.
"Нехай магія триває", - написали режисери, зазначивши у пості офіційний акаунт Ліверпуля.
Let’s keep the magic going... @LFC #WhateverItTakes #UCLFinal @Bosslogic pic.twitter.com/h0Z3wyF0Fh— Russo Brothers (@Russo_Brothers) 29 мая 2019 г.
Нагадаємо, Ліверпуль зустрінеться у фіналі Ліги чемпіонів з Тоттенхемом.
Раніше минуло 14 років від часу, коли Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Джерело - Чемпіон.
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