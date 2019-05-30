Брати Руссо, відомі створенням кіносаги Месники, запропонували заграти за Ліверпуль одного зі своїх супергероїв - Залізну людину.

У Twitter режисери опублікували фото Залізної людини у футболці Ліверпуля зі справжнім прізвищем супергероя - Тоні Старка.

"Нехай магія триває", - написали режисери, зазначивши у пості офіційний акаунт Ліверпуля.

Нагадаємо, Ліверпуль зустрінеться у фіналі Ліги чемпіонів з Тоттенхемом.

Раніше минуло 14 років від часу, коли Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

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