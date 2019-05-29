Національна збірна України продовжує готуватися до майбутніх матчів відбору на Євро-2020 проти команд Сербії і Люксембургу.

У таборі збірної досить дружна атмосфера і спілкування між тренерами та гравцями відбувається різними мовами.

Пластун і Яремчук розпитують про тактику Мальдеру англійською, Петряк російською розказує про свої проблеми Ротаневі, Василь Кравець іспанською обговорює з Педро Харою Прімеру.

Джерело - Чемпіон.

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