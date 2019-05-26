У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд

У матчі четвертого дивізіону чемпіонату Нідерландів трапився курйозний момент - один з голів матчу між командами Харкемасе Бойз і Хоек забив головний арбітр.

Під час атаки гравець Хоека прострілив уздовж лінії воріт, а м'яч, зрикошетивши від захисника Харкемасе Бойз, відскочив в суддю, а від нього залетів у ворота.

Арбітр без вагань показав на центр поля.

Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb — Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25 May 2019

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