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У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд

Сьогодні 08:30 Valeriy Ruchka 842 0
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд

У матчі четвертого дивізіону чемпіонату Нідерландів трапився курйозний момент - один з голів матчу між командами Харкемасе Бойз і Хоек забив головний арбітр.

Під час атаки гравець Хоека прострілив уздовж лінії воріт, а м'яч, зрикошетивши від захисника Харкемасе Бойз, відскочив в суддю, а від нього залетів у ворота.

Арбітр без вагань показав на центр поля.

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