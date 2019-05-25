Український легіонер Сівасспора Сергій Рибалка відзначився дублем у поєдинку 34-го туру турецької Суперліги проти Галатасарая (4:2).

На 43-й хвилині матчу за рахунку 0:2 український півзахисник оперативно зіграв на добиванні.

На 77-й хвилині Рибалка оформив дубль.

77' Rybalka

Sivasspor 3-2 Galatasaray pic.twitter.com/gaC3dKqYtB — GOAL FORZA (@goalforza) 24 May 2019

Відзначимо, що це вже третій і четвертий голи Рибалки в поточному чемпіонаті, також на його рахунку три асисти. Цей поєдинок став для Сергія 30-м у всіх турнірах за турецький клуб в сезоні 2018/19.

Додамо, що Галатасарай вже гарантував собі чемпіонство, а Сівасспор - залишиться в елітному дивізіоні Туреччини.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua