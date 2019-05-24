Мілан подарував Шевченку іменну футболку

Мілан зробив подарунок своєму легендарному екс-форварду, нинішньому наставникові збірної України Андрію Шевченку.
Шева отримав іменну футболку з 7-м номером на спині.
"Велика подяка Мілану за цей особливий подарунок", - написав Шевченко.
Андрій Шевченко під час ігрової кар’єри виступав з 1999 по 2006 рік у складі італійського Мілана, з яким перемагав у чемпіонаті Італії, вигравав Кубок країни, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.
Grazie mille all’@acmilan per questo regalo speciale! ❤️🖤 #newLevels #ForzaMilan #ACMilan pic.twitter.com/M4iwoZc301— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 24 May 2019
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua