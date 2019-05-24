Мілан подарував Шевченку іменну футболку

Мілан зробив подарунок своєму легендарному екс-форварду, нинішньому наставникові збірної України Андрію Шевченку.

Шева отримав іменну футболку з 7-м номером на спині.

"Велика подяка Мілану за цей особливий подарунок", - написав Шевченко.

Андрій Шевченко під час ігрової кар’єри виступав з 1999 по 2006 рік у складі італійського Мілана, з яким перемагав у чемпіонаті Італії, вигравав Кубок країни, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

Джерело - Чемпіон.

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