Роналду зустрівся з чемпіоном Формули 1

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду разом зі своєю родиною відвідав бокси команди Формули-1 Мерседес під час Гран-прі Монако.

Португальський футболіст зустрівся з пілотом німецької команди, п'ятиразовим чемпіоном Льюїсом Гамільтоном.

Британський гонщик провів екскурсію для Роналду, а також посадив за кермо боліда W10 Кріштіану-молодшого.

Ronaldo and Hamilton!



The #MonacoGP - where the stars come out to play...



Cristiano Ronaldo paid a visit to Lewis Hamilton's Mercedes garage at the #MonacoGP, and his son got into his W10 car!



