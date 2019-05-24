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Роналду зустрівся з чемпіоном Формули 1

Сьогодні 06:30 Valeriy Ruchka 392 0
Роналду зустрівся з чемпіоном Формули 1

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду разом зі своєю родиною відвідав бокси команди Формули-1 Мерседес під час Гран-прі Монако.

Португальський футболіст зустрівся з пілотом німецької команди, п'ятиразовим чемпіоном Льюїсом Гамільтоном.

Британський гонщик провів екскурсію для Роналду, а також посадив за кермо боліда W10 Кріштіану-молодшого.

Джерело - isport.ua.

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