Провідний спортивний сайт України - Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.
Вимоги:
- Дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність
- Знання українського та світового спорту
- Вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики
- Знання форматів новин, жанрів журналістики
- Просунутий користувач ПК, знання Internet, Adobe Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS)
- Грамотність, бездоганне володіння українською
- Добре знання англійської (переклад з англійської на українську)
- Обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакету ТБ
- Готовність працювати у гнучкому графіку
- Готовність до роботи на заходах
- Досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається
Обов'язки:
- Написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю
- Написання онлайн-коментарів спортивних подій
- Написання заголовків
- Формування стрічки новин
- Обробка фото-, відеоматеріалів
- Визначення пріоритетних матеріалів
Ми пропонуємо:
- Конкурентний рівень ЗП
- Самореалізацію у провідній Інтернет-редакції
- Роботу у дружній команді молодих професіоналів
Контактна інформація:
Резюме надсилайте на адресу: info@champion.com.ua з позначкою "Робота".
Або пишіть у Фейсбук головному редактору.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua