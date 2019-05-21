Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола весело відсвяткував завершення сезону в Англії.

Про це повідомила ведуча Манчестер Сіті у Twitter.

Іспанський фахівець на урочистому вечорі з нагоди завоювання всіх трофеїв (чемпіонат, кубок і кубок ліги) на внутрішній арені станцював і заспівав разом з групою.

When you have just won the first ever domestic treble 😂🏆🏆🏆🏆💙😍🙏🏽 #FOURMIDABLES pic.twitter.com/ypsjWfOd9Y — Natalie Pav (@MrsNataliePav) 20 мая 2019 г.

Раніше повідомлялося, що Гвардіолі весь сезон допомагав щасливий кардиган, який він одягав на кожен матч.

Джерело - Чемпіон.

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