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Вайлдер нокаутував Брізіла в першому раунді і зберіг пояс WBC
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Манчестер Сіті із Зінченком виграв Кубок Англії
Вчора 21:29 2459
Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії
Вчора 12:53 775
У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині
Вчора 12:45 3207 2
Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ
Вчора 11:03 761
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
17.05.2019 17:30 1026 1
Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди
17.05.2019 09:43 1854
Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!
17.05.2019 09:25 2190
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Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
17.05.2019 15:10 831
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
17.05.2019 08:15 1101
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство Valeriy Ruchka
16.05.2019 22:31 596
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання Valeriy Ruchka
16.05.2019 19:35 869
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки Valeriy Ruchka
16.05.2019 18:16 1181
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Провідний спортивний сайт України - Champion.com.ua запрошує на роботу редактора стрічки новин.

Вимоги:
- Дисциплінованість, пунктуальність, висока працездатність
- Знання українського та світового спорту
- Вміння орієнтуватися в інформаційних потоках, стежити за регулярними спортивними подіями, швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, статистики
- Знання форматів новин, жанрів журналістики
- Просунутий користувач ПК, знання Internet, Photoshop, базові знання HTML, досвід роботи з Content Management System (CMS)
- Грамотність, бездоганне володіння українською
- Добре знання англійської (переклад з англійської на українську)
- Обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакету ТБ
- Готовність працювати у гнучкому графіку
- Готовність до роботи на заходах
- Досвід роботи у спортивних ЗМІ вітається

Обов'язки:
- Написання новин, звітів, репортажів, статей, інтерв'ю
- Написання онлайн-коментарів спортивних подій
- Написання заголовків
- Формування новинної стрічки
- Обробка фото-, відеоматеріалів
- Визначення пріоритетних матеріалів

Ми пропонуємо:
- Конкурентний рівень ЗП
- Самореалізацію у провідній Інтернет-редакції
- Роботу у дружній команді молодих професіоналів

Контактна інформація:
Резюме надсилайте на адресу: info@champion.com.ua з позначкою "Робота".

Або пишіть у Фейсбук головному редактору.

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