Гвардіола провів сезон у кардигані за 1215 євро

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола схоже знайшов свій талісман, який допоміг йому взяти чемпіонство АПЛ - сірий кардиган вартістю 1215 євро.

Кардиган Пепа - продукт італійського бренду Herno. Він був внесений в колекцію осінь / весна-2018. У нього є підкладка, застібка на ґудзиках та об'ємна в'язка.

Варто відзначити, що Гвардіола провів в ньому 27 з 60 ігор сезону.

Джерело - isport.ua.

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