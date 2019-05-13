Цікаві факти про Валерія Лобановського

13 травня 2002 року, не приходячи до пам'яті від перенесеного шість днів перед тим інсульту, помер Валерій Васильович Лобановський, український футболіст і тренер, багаторічний наставник Динамо, збірних СРСР і України.

Ми зібрали декілька цікавих фактів про Валерія Лобановського, про які не так часто згадують.

Лобановський тренував збірні ОАЕ та Кувейту

Легендарний тренер київського Динамо Валерій Лобановський вперше в історії радянського спорту вивів клуб Динамо в гранди європейського футболу. 1975 року Динамо стало першою радянською командою, яка виграла Кубок володарів кубків і Суперкубок УЄФА.

У 1990 році Лобановський прийняв пропозицію стати тренером збірної ОАЕ з футболу. За два роки він зміг вивести команду на 4 місце на Кубку Азії - це був найкращий результат в історії збірної цієї країни. У 1994-1996 роках був тренером збірної Кувейту, яку зумів вивести на Кубок Азії 1996 року і привести до бронзи на Азіатських іграх 1994 - це так само найкращий результат команди.

Лобановський обожнював джаз

Гравцям і тренерському складу Динамо давали абонементи в театр Російської драми та в Оперний театр. Лобановський дуже любив влаштовувати для команди заходи на кшталт походів в кіно або екскурсії всякі. Він був людиною інтелігентною та ерудованою, прагнув і прищепити підопічним потяг до прекрасного.

Ще Лобановський обожнював джаз. Йому з Чилі привезли рідкісні в той час пластинки з американським джазом. Він був дуже радий цьому подарунку.

Лобановський був дуже впертим

Про упертості Лобановського ходили легенди. Будь-яке рішення, яке він приймав, ставало остаточним і зворотної сили не мало. Дискусії були неможливі. Однією з улюблених приказок-афоризмів Валерія Васильовича була така: "Ми з розумінням ставимося до вашого нерозуміння. Але залишаємо його ... без уваги!"

Лобановський боявся цифри 13

Лобановський вірив в магічну сутність цифри 13 і забороняв футболістам виходити під цим номером на поле. Він особисто перевіряв комплекти одягу, і якщо знаходив футболку з написом 13, то викидав її в сміття.

По дорозі з роздягальні до поля Лобановський намагався не наступати ногою на лінії розмітки бігових доріжок і на тріщини в асфальті. Завжди ретельно переступав їх.

Джерело - Чемпіон.

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