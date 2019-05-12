Одноклубник Ярмоленка шокував новим іміджем

Мексиканський нападник Вест Гема Хав'єр Ернандес Чічаріто шокував своїх підписників в Instagram несподіваним іміджем - футболіст перефарбував своє волосся в помаранчевий колір.

Ернандес опублікував фото, порівнявши колір свого волосся з кольором пакета з закусками.

"Деякі скажуть, що Ви божевільний, але людям не потрібно розуміти, чому Ви робите те, що робите", - написав Чічаріто під фото.

Джерело - Чемпіон.

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