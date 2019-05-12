Одноклубник Ярмоленка шокував новим іміджем

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Лопатецькій потрібна термінова операція
Вчора 20:40 1555
Дніпро-1 виграв Першу лігу і вийшов в УПЛ
Вчора 20:00 1318
Динамо зіграло внічию з Зорею у 28 турі УПЛ
Вчора 18:56 1104
Маріуполь переграв Львів у 28 турі УПЛ
Вчора 15:53 2191
Визначилися фіналісти Ліги Європи
10.05.2019 06:48 2215
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
10.05.2019 05:36 2763 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
10.05.2019 04:35 1626
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
09.05.2019 23:50 3507
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
09.05.2019 17:28 1640 1
Усик не робитиме операцію
09.05.2019 16:32 1390
Навколо спорту
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5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг
5 тисяч Чак Норрісів. Легендарний актор організував забіг Valeriy Ruchka
10.05.2019 12:19 612
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді Максим Буйдин
10.05.2019 12:03 546
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи Максим Буйдин
10.05.2019 09:28 2810
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
09.05.2019 20:01 1339
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 18:17 1447
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
09.05.2019 16:27 618 1
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 16:16 1011 1
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
09.05.2019 13:15 1199
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
09.05.2019 12:10 1622
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке Максим Буйдин
09.05.2019 12:04 440
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Одноклубник Ярмоленка шокував новим іміджем

Сьогодні 08:30 Valeriy Ruchka 301 0
Одноклубник Ярмоленка шокував новим іміджем

Мексиканський нападник Вест Гема Хав'єр Ернандес Чічаріто шокував своїх підписників в Instagram несподіваним іміджем - футболіст перефарбував своє волосся в помаранчевий колір.

Ернандес опублікував фото, порівнявши колір свого волосся з кольором пакета з закусками.

"Деякі скажуть, що Ви божевільний, але людям не потрібно розуміти, чому Ви робите те, що робите", - написав Чічаріто під фото.

Джерело - Чемпіон.

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