У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Аякс приймав Тоттенгем. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей.

Хет-трик у грі зробив півзахисник шпор Лукас Моура. Переможний гол, який і вивів лондонців у фінал турніру, бразилець забив на 90+6-ій хвилині. Після закінчення гри прес-служба Тоттенгема представила відео з роздягальні команди.

Нагадаємо, в компенсований час Лукас Моура глибоко шокував присутніх на Йохан Кройфф Арені, перекресливши всі надії Аякса на вихід у фінал.

Дивіться також відео голів та огляд матчу Аякс - Тоттенхем на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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