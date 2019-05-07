Шахтар запустив флешмоб серед уболівальників на честь 10-річчя фрази Жадсона "Де Динамо, де?".
Рівно 10 років тому Шахтар обіграв Динамо і вийшов у фінал Кубка УЄФА. Під час святкування Жадсон сказав в камеру "Де Динамо, де?".
Сьогодні гірники розігрують 10 карток з автографом Жадсона. Для того, щоб виграти приз, потрібно повторити на відео фразу "Де Динамо, де?"
Переможці будуть визначені 10 травня.
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💥 "Где "Динамо", где?" day! ⚒ К 10-летию победы "Шахтера" над "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА объявляем конкурс для болельщиков "горняков". 🎁 Повторите на видео знаменитую фразу @magicjadson после матча, опубликуйте ролик на своей странице в Instagram до 10 мая, добавьте хештег #ГдеДинамоГде и выиграйте одну из 10 карточек с автографом футболиста, которые он подписал в Бразилии специально для вас. ⚠ Подведение итогов – 10 мая с помощью random.org. ----- 💥 "Де "Динамо", де?" day! ⚒ До 10-річчя перемоги "Шахтаря" над "Динамо" у півфіналі Кубка УЄФА оголошуємо конкурс для вболівальників "гірників". 🎁 Повторіть на відео славнозвісну фразу Жадсона після матчу, опублікуйте ролик на своїй сторінці в Instagram до 10 травня, додайте хештег #ДеДинамоДе та виграйте одну з 10 карток з автографом футболіста, які він підписав у Бразилії спеціально для вас. ⚠ Підбиття підсумків – 10 травня за допомогою random.org.
Нагадаємо, що 4 роки тому Мессі відзначився чудо-голом у воротах Баварії.
Джерело - Чемпіон.
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