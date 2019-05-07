Шахтар запустив флешмоб серед уболівальників на честь 10-річчя фрази Жадсона "Де Динамо, де?".

Рівно 10 років тому Шахтар обіграв Динамо і вийшов у фінал Кубка УЄФА. Під час святкування Жадсон сказав в камеру "Де Динамо, де?".

Сьогодні гірники розігрують 10 карток з автографом Жадсона. Для того, щоб виграти приз, потрібно повторити на відео фразу "Де Динамо, де?"

Переможці будуть визначені 10 травня.

Нагадаємо, що 4 роки тому Мессі відзначився чудо-голом у воротах Баварії.

Джерело - Чемпіон.

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