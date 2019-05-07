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Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!

Сьогодні 14:00 Андрій Твердохліб 1678 0
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!

Команда "Зірки українського футболу", основу якої складають ветерани київського Динамо готова до нових викликів

Володарі Кубка кубків та Суперкубка УЕФА, срібні призери чемпіонату Європи, півфіналісти Ліги чемпіонів та учасники чемпіонатів світу – у цій команді ветеранів зібрані зірки планетарного масштабу.

Ще зовсім недавно своєю грою вони зачаровували найвибагливішу європейську публіку, що вщерть заповнювали стадіони, аби стати свідками фантастичного футболу від хлопців у "біло-синіх" футболках з літерою "Д" на грудях.

Так, сьогодні вони вже далеко не юнаки, але їхня майстерність, любов та повага до футболу, пристрасть у грі та бажання перемагати нікуди не зникло. Як не зникла і любов до них уболівальників,  які віддають шану легендарним особистостям в історії українського футболу, продовжуючи заповнювати стадіони на матчах за їх участю. 

Команда ветеранів "Зірки українського футболу"" - бажаний гість у кожному куточку нашої країни: від Хмельницького до Краматорська, від Чернігова до Одеси. Її запрошують у Грузію та Молдову, Іспанію та Угорщину. Зрештою, це й не дивно, адже на грі Євтушенко та Беланова, Кузнецова і Буряка, Заварова та Лозинського, Лужного та Безсонова, Трошкіна та Коновалова, Радченка та Яремчука, Дмитруліна та Алієва зросло не одне покоління шанувальників гри мільйонів.

Сьогодні команда ветеранів "Зірки українського футболу" готова до нових викликів та матчів. Влаштуй справжнє свято у твоєму місті – отримай футбол найкращої якості.  

З приводу запрошення команди "Зірки українського футболу" звертатися за довідками: +38 050 342 92 23 (Viber), +38 067 445 00 82, max_rozenko@ukr.net, Максим Розенко

Джерело - Чемпіон.

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