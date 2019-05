Домагой 007: Віда відсвяткував День народження у стилі Бонда

View this post on Instagram

Godine idu, lete k'o minute...⏳ Hvala mojoj Ivani, Davidu, cijeloj obitelji i svim prijateljima na rođendanskim željama 🎂🎁 Zbog vas je moj život ispunjen i zaista sam sretan što s vama mogu dijeliti svoje najljepše trenutke 🥳, a u najtežima se na vas osloniti ❤ #30andcounting #family #friends #obitelj⁣ ⁣ Big thanks to my lovely wife Ivana, my amazing son David and my whole family and all friends for the great birthday party 🕺🏼🎁🎉 You make my life full and I am happy to be able to share joyful moments with you 🥳, and count on you when life gets difficult ❤ #30andcounting #family #love #friends