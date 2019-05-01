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Про Суми та трасу Суми Нова Пошта Напівмарафон

Сьогодні 22:11 Valeriy Ruchka 122 0
Про Суми та трасу Суми Нова Пошта Напівмарафон

Вже 5 травня буде даний старт четвертого за ліком Суми Нова Пошта Напівмарафон, який прийме у себе бігунів зі всієї України. Надзвичайно насичений український біговий календар дає можливість любителям бігу оптимально обирати і дату старту, і місце старту, і саме тому Суми виглядають найбільш оптимально. Давайте разом дослідимо цей старт та окреслимо всі його переваги.

Організатором півмарафону в Сумах є однією з найбільших українських компаній організаторів бігових подій – NewRun, яка має вже більш ніж 4-річний досвід. Все це разом з Гран-Прі 2019 з 9 великих бігових подій гарантує учасникам високий рівень організації, медалі фінішерам всіх дистанцій та точний час на фініші.

Чому Суми?

Суми не таке старе місто як Львів, або Київ, і зрозуміло, що за розмірами поступається Харкову, сусіду по Слобожанщині, але має свої унікальні особливості. Тут широкі вулиці і дуже багато зелені, через все місто протікає річка Псел, а в самому центрі міста є два великих та доглянутих парки. Центральні вулиці міста позбавлені пафосу, але водночас відсутня і провінційність, якою часто в українських містах "компенсують" радянську спадщину.

Авжеж, найважливішим чинником при виборі півмарафону мають бути умови бігу, і з цим в Сумах все добре. 5 травня є оптимальною датою, адже з високою ймовірністю погода буде сприяти бігу, а не плавити все навколо. Частина дистанції, особливо, що стосується підйомів, проходите під деревами, а на відкритих частинах будуть облаштовані пункти гідратації.

Ми звернулись до спортивного директора NewRun Тетяни Головченко, з проханням прокоментувати деталі траси в Сумах.

Які особливості траси і на що очікувати учасникам?

Траса Суми Нова Пошта півмарафону пройде двома однаковими колами по правому берегу річки Псел, хоча в учасників буде можливість побігати мостами через річку Сумку. Вся дистанція проходить широкими вулицями, тож місця вистачить всім.

Щодо гірок, чи будуть по дистанції підйоми?

Так, основна гірка буде між 8 і 9 кілометрами на першому колі, і відповідно, 19 та 20 кілометрами на другому колі. Але вся ця частина знаходиться в тінистому місці під деревами, не думаю, що в учасників будуть проблеми з цими підйомами.

Як щодо пунктів гідрації, чи плануються і як часто?

Ми плануємо 3 стаціонарні пункти на одному колі, тобто півмарафонці матимуть змогу відновити сили кожні 3-4 кілометри. Також ми спланували розміщення пунктів гідрації на відкритих ділянках без дерев, щоб максимально спростити учасникам проходження дистанції, а отже отримати найвищі результати.

Що подивитись по трасі?

Візитівкою Сум є ансамбль Спасо-Преображенського собору та дзвіниці, які виконані в суміші архітектурних стилів: класицизму, ренесансу, і навіть бароко. За козацьким бароко вам варто звернутися до Вознесенського собору, він є одним з найкращих представників даної архітектурної течії у всій країні. Також Суми багаті на різного роду нетипові будівлі та споруди. Ходять чутки, що одна з будівель Сум стала основою для Мінас-Тіріта Толкієна, а інша –Гоґвортсом у Ролінг. Цікаво, що ці автори побували в Сумах під час своєї спільної романтичної подорожі. Як бачите, Суми приховують в собі безліч цікавостей та легенд, і тільки приїхавши в це місто особисто, можна дізнатися, що з того чиста правда, а що міська легенда.

Що окрім півмарафону?

Авжеж, не кожному під силу подолати одразу всі 21097 метрів, саме тому організатори попіклувалися про спортсменів всіх рівнів. Окрім півмарафонської дистанції 5 травня в Сума доступні 10-ка та 5-ка, погодьтесь, обрати є з чого.

Окремо варто відзначити і  дитячі забіги: на 100 метрів для найменших, та на 500 метрів для старших дітей, і найцікавіше, що участь абсолютно безкоштовна. Більше того, кожна дитина отримає wowbox. Так само безкоштовною буде участь на 1 км для всіх бажаючих спробувати себе та долучитись до грандіозного бігового свята, і все це буде в супроводі фарб холі! Всі умови та безпосередню реєстрацію ви можете здійснити за цим посиланням.

Джерело - gathletics.com.ua.

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