У 37-му турі другої ліги Нідерландів у матчі між Йонг Утрехт і Хелмонд Спорт форвард господарів Мітчелл ван Роєн створив неймовірне.

Після відмінного пасу вінгера клубу, нападник класно згрупувався і відправив м'яч у кут воріт ударом скорпіона.

Даним ударом форвард не тільки поповнив свою гольову статистику, а й приніс клубу важливу нічию.

Йонг Утрехт займає останнє, 20-е місце в Ерстедивізії. У свою чергу Хелмонд Спорт займає 19-е місце.

Нангадаємо, що 11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони.

Джерело - Чемпіон.

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