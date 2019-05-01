У 37-му турі другої ліги Нідерландів у матчі між Йонг Утрехт і Хелмонд Спорт форвард господарів Мітчелл ван Роєн створив неймовірне.
Після відмінного пасу вінгера клубу, нападник класно згрупувався і відправив м'яч у кут воріт ударом скорпіона.
Даним ударом форвард не тільки поповнив свою гольову статистику, а й приніс клубу важливу нічию.
Йонг Утрехт займає останнє, 20-е місце в Ерстедивізії. У свою чергу Хелмонд Спорт займає 19-е місце.
Нангадаємо, що 11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони.
Джерело - Чемпіон.
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