Фанати Інтера познущалися над Ювентусом за виліт з Ліги чемпіонів

У суботу, 27 квітня, відбувся матч 34-го туру чемпіонату Італії між Інтером і Ювентусом (1:1).

Вболівальники обох команд давно ненавидять один одного. Тому фанати господарів не могли не поглумитися над туринським клубом за виліт з Ліги чемпіонів від Аякса.

На початку матчу вболівальники влаштували перформанс, виклавши на трибуні за воротами символіку ЛЧ і напис Game over (гра закінчена).

Також деякі шанувальники Інтера висміяли принципових суперників, піднявши над головою зображення прального порошку Аякс. Пляшки із засобом були схожі на кубок Ліги чемпіонів.

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Джерело - Чемпіон.

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