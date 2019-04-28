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Підтримай Олександра Усика в США 25 травня

Сьогодні 08:18 Андрій Твердохліб 7705 0
Українець дебютує в надважкій вазі
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня

Офіційний фан-клуб братів Кличків разом з партнерами організовує фан-тур на вечір боксу в передмісті Вашингтона, в якому Олександр Усик дебютує в суперважкому дивізіоні. Суперником українця стане камерунець Карлос Такам.

Можлива візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій.

Програма туру:

23 травня - виліт до Вашингтона. Поселення в готелі MGM National Harbor (5 зірок). Вільний час.

24 травня - відвідування церемонії зважування за участю Олександра Усика і Карлоса Такама.

25 травня - відвідування бою Олександр Усик - Карлос Такам

26 травня - виліт з Вашингтона в Україну

Вартість туру: 990 доларів

У вартість включено:

Квиток на бій

Авіапереліт Київ - Вашингтон - Київ

Страховий поліс

Додатково оплачуються:

Проживання в готелі

Віза (якщо не відкрита)

Трансфери

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com

+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82, Максим Розенко

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Усик, #Такам
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