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16 маловідомих фактів про Еліуда Кіпчоге

Вчора 23:47 Valeriy Ruchka 312 0
16 маловідомих фактів про Еліуда Кіпчоге

Завтра, 28 квітня в Лондоні відбудеться  одна з найцікавіших бігових подій року - Virgin Money London Marathon.

Головним протистоянням забігу буде боротьба володаря чинного світового рекорду в марафоні Еліуда Кіпчоге і багаторазового чемпіона світу та Олімпійських ігор Мо Фари. 

Ми вирішили зібрати 16 цікавих фактів про головного фаворита будь якого марафонського забігу.

1. Еліуд Кіпчоге прокидається о 5 ранку

І, звичайно, відразу йде на пробіжку.

2. У нього є дружина і троє дітей

Частину часу Еліуд проводить вдома, в Ельдорете (Кенія), разом з дружиною і дітьми, а іншу - в тренувальному таборі на висоті 2.5 км над рівнем моря, де він живе разом зі своїми товаришами по команді. Ще трохи часу Еліуд приділяє змаганням, де кожен раз захоплює глядачів безмежністю своїх можливостей.

3. Він - наймолодший з чотирьох дітей в родині

Кіпчоге виріс в Капсісіяве, невеликому селі в Кенії. Його мама працювала вчителькою, а батька він не знав - той помер, коли Еліуд був зовсім маленьким. "Я бачив його тільки на фотографіях", - каже Кіпчоге.

4. Він продавав молоко, щоб допомогти родині

Після закінчення школи Еліуд збирав молоко в сусідських будинках і продавав його на ринку.

5. Він добирався до школи бігом - і назад теж бігом

Еліуд доводилося щодня бігати на заняття, тому що іншої можливості дістатися до школи у нього не було - транспорт був недозволеною розкішшю для його родини. У той час він поняття не мав, що регулярні пробіжки допомагають йому закласти базу для майбутньої кар'єри.

6. Він почав займатися бігом завдяки Патріку Сангу

Коли Еліуду було 16 років, він зустрів Патріка Сангу, прославленого кенійського бігуна і срібного призера Олімпійських Ігор. Патрік був родом з Капсісіяви і, після тріумфальної участі в Олімпіаді, повернувся у своє рідне село, щоб організовувати спортивні заходи. На одному з таких заходів Кіпчоге і зустрів свого кумира.

Патрік розповідає: "Я пам'ятаю, там був хлопчина, який постійно просив мене скласти для нього тренувальну програму. Я давав йому якусь програму, а через два тижні він повертався за новою. Так тривало місяцями ".

Багато в чому завдяки цим тренувань Кіпчоге виграв свій перший регіональний забіг. "Якби не Патрік, моє життя було б зовсім інший", - вважає Кіпчоге.

7. Він переміг світового рекордсмена, коли йому було 18 років

Під час чемпіонату світу в 2003 році Кіпчоге обігнав Хішама Ель-Герруж на дистанції 5000 метрів. На той момент Ель-Герруж був володарем світового рекорду і біговою легендою на піку своєї форми, а Еліуд був нікому не відомим 18-річним спортсменом.

Через рік, у 2004-му, Кіпчоге приїхав на Олімпійські Ігри і виграв бронзу в забігу на 5000 метрів, а в 2008 повернувся за сріблом.

8. Його найбільше розчарування

Кіпчоге збирався їхати на Олімпіаду 2012 року за золотою медаллю в бігу на 5000 метрів. Однак не пройшов відбір в кенійську команду, фінішувавши сьомим на кваліфікаційному забігу.

9. У нього є 15 записників

Коли Еліуд вирішив серйозно зайнятися спортом, він став записувати кожне своє тренування в блокнот. Зараз у нього є 15 таких записників - по одному на кожен рік, що він провів у професійному спорті.

10. Він ніколи не тренується більше, ніж потрібно

Кіпчоге каже, що на тренуваннях він ніколи не викладається більше, ніж на 80 відсотків від свого реального потенціалу. Максимум, що з нього можна вичавити на інтервалах або тривалих кросах, - це 90 відсотків.

Тому, 100-процентного Кіпчоге можна побачити тільки на стартах. Там він віддає все до останнього - і виграє все, що може.

"Я бігаю дуже розслаблено", - каже Еліуд, описуючи свої тренування.

11. З 11 марафонів, в яких брав участь Кіпчоге, він виграв 10

Кіпчоге виграв свій дебютний марафон в Гамбурзі у 2013 році, пробігши з часом 2:05:30. Через кілька місяців він поступився першим місцем на марафоні в Берліні Вілсону Кіпсангу, який випередив Еліуда на фінальних метрах і встановив світовий рекорд.

Відтоді Еліуд залишався непереможеним: він виграв 9 марафонів з 9, включаючи Олімпійські Ігри 2016 року. 

12. Він є чинним Олімпійським чемпіоном.

Олімпійське золото дісталося Кіпчоге на Іграх 2016 року, після того як він фінішував з часом 2:08:44. Він планує захищати свій титул на наступній Олімпіаді.

13. Він одного разу пробіг марафон з "несправними" кросівками і все одно виграв

У 2015 році Кіпчоге пробіг більшу частину Берлінського марафону з устілками, які висунулися з кросівок. Під кінець забігу його кросівки виглядали так, ніби вони розлазяться по швах, завдаючи Еліуду жахливого болю.

"Це було нелегко", - розповідає Кіпчоге, - "Моя ліва ступня була покрита пухирями, а великий палець порізаний в кров".

Попри це, він виграв забіг з часом 2:04:00 і встановив свій особистий рекорд, обігнавши Еліуда Кіптануі на 81 секунду.

14. У нього ніколи не було серйозних травм

Жоден марафонець в сучасній історії не насолоджувався таким безперервним домінуванням на світовій арені. Навіть найбільші атлети іноді втрачали перемоги через судом або проблем з шлунком. Але не Еліуд. Він залишається здоровим, повним сил і непереможним.

15. Він максимально близький до того, щоб стати першою людиною в історії, який вибіжить марафон з двох години.

Минулого року на гоночній трасі в Італії Кіпчоге спробував зробити неможливе: пробігти марафон менше, ніж за дві години. Йому дісталася провідна роль в амбітному проекті Nike Breaking 2.

Для цього проекту були створені спеціальні умови, що включають індивідуальну підготовку, дуже ранній старт, ідеальну трасу і команду висококласних пейсмейкерів, які по черзі вели спортсменів. Еліуд фінішував з часом 2:00:25.

16. Його зріст - 1.68 метрів, вага - 52 кг

Кіпчоге є щасливим володарем практично ідеальної анатомічної конституції, яка дозволяє його організму підтримувати ефективну терморегуляцію і роботу серцево-судинної системи.

Джерело - nogibogi.com.

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