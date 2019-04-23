Сможет ли Такам нокаутировать Александра Усика

В ноябре прошлого года Усик успешно защитил чемпионские пояса, нокаутировав Тони Беллью. В тяжелой весовой категории украинскому чемпиону не осталось достойных соперников: Александр выиграл все 16 боев (из них 12 – нокаутом), а также завоевал Кубок Мохаммеда Али и объединил чемпионские пояса. В конце мая в американском Мэриленде состоится дебют Усика в супертяжелой весовой категории против Карлоса Такама – оцениваем шансы соперников.

Карлос Такам

Следующий соперник Усика – лучший камерунский боксер современности, занимающий 3 строчку рейтингов WBO и IBF. В лучшей форме Такам находился с 2009 по 2013 годы, когда выиграл 11 боев кряду, из них 9 – досрочно. Карлос не допускал сенсаций в боях с более слабыми соперниками, но без вариантов проигрывал чемпионские бои – Поветкину, Паркеру, Джошуа и Чисоре. За последние полтора года 38-летний африканец провел 3 боя в Великобритании, в двух из которых был нокаутирован в поздних раундах.

Всего за карьеру Такам провел 42 боя, из которых выиграл 36 (в 28 случаях – нокаутом). В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года, Карлосу противостоял немец Сенад Гаши. С самого начала боя африканец занял центр ринга и действовал первым номером. Такам методично разрушал оборону соперника, вследствие чего нокаутировал немца в 7 раунде.

Александр Усик

2018 год выдался самым успешным в карьере украинского спортсмена. Александр Усик завоевал Кубок Мохаммеда Али, объединив чемпионские пояса. На пути к победе Усик не без труда прошел препятствие в лице Майриса Бриедиса: на протяжении первой половины боя латвиец оказывал достойное сопротивление, однако в поздних раундах Усик перевернул бой. В финале турнира Александр наглядно продемонстрировал превосходство над Муратом Гассиевым – чемпион выиграл все 12 раундов и победил единогласным решением судей.

После этого Усик успешно защитил титулы, нокаутировав британца Беллью. На протяжении всех раундов украинец действовал первым номером, заняв центр ринга и грамотно распределив силы, постепенно наращивая темп. Таким образом, Усик одержал победы во всех 16 проведенных боях.

Прогнозы на бой

Фаворитом боя букмекеры считают Усика (коэффициент – 1,1), в случае сенсационной победы Карлоса Такамы можно увеличить вложения в 7 раз. Начинающие бетторы могут выбрать один из вариантов на более выгодных условиях – приветственный бонус 1хБет удвоит сумму первого депозита. Данные котировки отражают реальную разницу в классе между спортсменами: Усик моложе соперника на 6 лет, однако по уровню опыта превосходит камерунца. В последних боях регулярно давал о себе знать возраст и плохие кондиции Такамы (2 поражения нокаутом в поздних раундах), в то же время украинец именно во второй половине боя включает максимальные обороты. Наиболее вероятным исходом боя является победа Усика с 7 по 9 раунды.

Джерело - Sportstavki.online.

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