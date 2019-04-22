Пробачити й посадити — Усик прокоментував результати президентських виборів

Чемпіон світу WBC, WBO і IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) задоволений результатами другого туру президентських виборів в Україні, згідно з якими Володимир Зеленський стане новим президентом країни.

"У нас новий президент - чудово. Знаєте, що мені цікаво? Подивитися на тих перевертнів, які будуть перевертатися, перевтілюватися в інші образи. Насправді їх потрібно пробачити. Пробачити і посадити ", - сказав Усик під час прямого ефіру в Instagram.

Джерело - Чемпіон.

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