Екс-півзахисник Шахтаря Жадсон розповів про фразу, яку він виголосив на камеру під час матчу-відповіді півфіналу Кубка УЄФА.

Журналісти програми Профутбол відвідали екс-гравця гірників Жадсона, який забив такий важливий гол у ворота Вердера у фіналі Кубка УЄФА 2009 року, і розпитали, чим зараз живе бразилець.

Нагадаємо, що Жадсон виступав за Шахтар з 2005 року по 2012. Гірники продали Жадсона в Сан-Паулу за 4 мільйони євро. Зараз же бразилець виступає в Корінтіансі.

Джерело - Чемпіон.

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