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Кроуфорд - Хан: відео бою

Американець Теренс Кроуфорд успішно провів захист титулу чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі, в Нью-Йорку нокаутувавши Аміра Хана.

В шостому раунді бій закінчився несподівано. На початку раунду Кроуфорд пробив сильним аперкотом нижче пояса. Амір постояв в кутку, користуючись законними 5 хвилинами на відновлення, але в підсумку все одно не зміг продовжувати бій. Перемога Кроуфорда технічним нокаутом в шостому раунді

Джерело - Чемпіон.

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