Хокей очима арбітрів - ексклюзивне відео з фіналу плей-оф УХЛ-Парі-Матч

На матчах вирішальної частини чемпіонату - плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч шоломи арбітрів були обладнані камерами GoPro, які дозволили отримати відео поєдинків "від першої особи". Таке нововведення дозволило суддівським бригадам досконально розбирати матчі і робити роботу над помилками.



Крім цього після фінальних матчів плей-оф у всіх вболівальників з'явилася можливість побачити поєдинок серії за золото чемпіонату між Донбасом і Дніпром очима арбітра.

Джерело - Чемпіон.

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