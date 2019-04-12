У Лондоні зійдуться титани марафонського бігу

До лондонського марафону-2019 залишились лічені дні. Бігове товариство з нетерпінням чекає на цю подію, адже 28 квітня ми станемо свідками потужного протистояння найсильніших спортсменів - рекордсмена світу з 2013 року Еліуда Кіпчоге і чотириразового олімпійського чемпіона сера Мо Фару.

Торік в Лондоні Кіпчоге виграв (2:04:17), Фара став третім з рекордом Великобританії (2:06:21), але це був лише другий марафон у його кар'єрі. Найдовше боровся з Еліудом ефіоп Шура Кітата, в результаті посів друге місце (2:04:49). 28 квітня він також буде бігти в Лондоні.

"2018 рік був таким, що запам'ятовується - виграш Лондонського марафону і потім встановлення нового світового рекорду на Берлінському марафоні. Я сподіваюся, що 2019 буде таким же гарним для мене "- сказав Кіпчоге.

Еліуд також сказав, що з нетерпінням чекає ще одного протистояння з Мо.

"Він великий чемпіон і довів в Чикаго, що може виграти великий марафон. Тому я насолоджуюся битвою з ним та іншими великими атлетами. Які знову опиняться на стартовій лінії в Лондоні "- доповнив свої роздуми кенієць.

Джерело - Чемпіон.

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