Підтримай Олександра Усика в США 25 травня

Мій профіль
Збірна України здобула два золота на чемпіонаті Європи
Сьогодні 11:03 407
Ломаченко - Кролла: британець важчий за українського чемпіона
Сьогодні 13:03 833
Ломаченко проти Кролли, Берінчик проти Аракави та повернення Постола. У квітні українські боксери проведуть 9 боїв
Сьогодні 09:02 4415
Арсенал переміг Наполі, Айнтрахт у меншості програв Бенфіці. Результати матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:24 1153
Іспанський політик назвав Зозулю неонацистом
Вчора 23:42 1599
Президента Динамо викликали на допит до НАБУ
Вчора 18:06 1804 1
Суми позбавлені професіонального статусу
Вчора 15:53 937
Манчестер Юнайтед - Барселона 0:1. Відео голу
10.04.2019 23:52 1996
Аякс - Ювентус 1:1. Відео голів
10.04.2019 23:50 2228
Українець нокаутував непереможного російського бійця у першому раунді
10.04.2019 20:27 32227
Навколо спорту
Блоги
Уболівальники Челсі оібзвали Салаха терористом. Трьох з них не пустили на матч зі Славією
Уболівальники Челсі оібзвали Салаха терористом. Трьох з них не пустили на матч зі Славією Максим Буйдин
Сьогодні 14:31 190
Чому жінки боксують - Бомбардир
Чому жінки боксують - Бомбардир Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:18 233
Руді пси наближаються - Дніпро-1 випустив промо до півфінального матчу проти Шахтаря
Руді пси наближаються - Дніпро-1 випустив промо до півфінального матчу проти Шахтаря Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:58 335
Слава Україні - Че-Че подякував уболівальникам Динамо
Слава Україні - Че-Че подякував уболівальникам Динамо Максим Буйдин
Сьогодні 12:49 495 1
Мільйон доларів або хто такий Ентоні Кролла. Усе про суперника Ломаченка
Мільйон доларів або хто такий Ентоні Кролла. Усе про суперника Ломаченка Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:19 414
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:55 Футбол КДК ФФУ не будуть дискваліфіковувати Мораеса на відміну від Гармаша 136
14:31 Блог Уболівальники Челсі оібзвали Салаха терористом. Трьох з них не пустили на матч зі Славією 190
14:02 Бокс Російський коментатор пророкує легку перемогу Ломаченку в бою з Кроллою 359
13:49 Бокс Зважування Ломаченка перенесли через похорон репера 750
13:23 Хокей Торонто переміг Бостон, Вашингтон здолав Кароліну. Результати матчів плей-оф НХЛ 393
13:18 Блог Чому жінки боксують - Бомбардир 233
13:03 Бокс Ломаченко - Кролла: британець важчий за українського чемпіона 833
12:58 Блог Руді пси наближаються - Дніпро-1 випустив промо до півфінального матчу проти Шахтаря 335
12:49 Блог Слава Україні - Че-Че подякував уболівальникам Динамо 495 1
12:25 Навколо спорту Порошенко розмаже Зеленського - президент Федерації футболу Маріуполя 403
12:19 Блог Мільйон доларів або хто такий Ентоні Кролла. Усе про суперника Ломаченка 414
12:01 Хокей Донбас - Дніпро: онлайн-трансляція матчу УХЛ 257
12:00 Бокс Ломаченко - Кролла: дивитися онлайн 13.04.2019 537
11:53 Навколо спорту У Києві відкриють Міля Beer Shop, названий в честь Мілевського 401
11:40 Блог Підтримай Олександра Усика в США 25 травня 2966
11:29 Футбол Ліерпуль готовий відпустити одного з лідерів у Реал 821
11:03 Боротьба Збірна України здобула два золота на чемпіонаті Європи 407
10:50 Футбол Бенфіка - Айнтрахт 4:2. Огляд матчу 573
10:50 Блог Ломаченко: З Богом! 346
10:25 Футбол Славія - Челсі 0:1. Огляд матчу 456
10:05 Бокс Ломаченко - Кролла: пряма трансляція онлайн 443
09:48 Футбол Капітан Атлетіко може перейти в Інтер 476
09:20 Бокс Ломаченко заробить в 10 разів більше за Кроллу 724
09:11 Футбол Вільярреал - Валенсія 1:3. Огляд матчу 394
09:02 Бокс Ломаченко проти Кролли, Берінчик проти Аракави та повернення Постола. У квітні українські боксери проведуть 9 боїв 4415

Підтримай Олександра Усика в США 25 травня

Сьогодні 11:40 Андрій Твердохліб 2966 0
Українець дебютує в надважкій вазі
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня

Офіційний фан-клуб братів Кличків разом з партнерами організовує фан-тур на вечір боксу в передмісті Вашингтона, в якому Олександр Усик дебютує в суперважкому дивізіоні. Суперником українця стане камерунець Карлос Такам.

Можлива візова підтримка та допомога в придбанні квитків на бій.

Програма туру:

23 травня - виліт до Вашингтона. Поселення в готелі MGM National Harbor (5 зірок). Вільний час.

24 травня - відвідування церемонії зважування за участю Олександра Усика і Карлоса Такама.

25 травня - відвідування бою Олександр Усик - Карлос Такам

26 травня - виліт з Вашингтона в Україну

Вартість туру: 990 доларів

У вартість включено:

Квиток на бій

Авіапереліт Київ - Вашингтон - Київ

Страховий поліс

Додатково оплачуються:

Проживання в готелі

Віза (якщо не відкрита)

Трансфери

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com

+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82, Максим Розенко

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Усик, #Такам
Коментарі ()