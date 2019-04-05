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Результати та відеоогляд матчів 23 туру УПЛ від 3 квітня
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Наречена Роналду знялася у фотосесії для відомого глянцю

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Наречена Роналду знялася у фотосесії для відомого глянцю

Наречена нападника Ювентуса Криштіану Роналду Джорджина Родрігес спробувала себе в ролі фотомоделі.

Нещодавно дівчина стала обличчям марки нижньої білизни, знявшись у відвертій фотосесії, а тепер наречена футболіста стала героїнею відомого глянцю.

Родрігес взяла участь у фотосесії італійської редакції журналу ELLE.

Чорно-біле фото з цієї події Джорджина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
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Gracias por elegirme 🖤 ELLE

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Нагадаємо, що Мак-Грегор образив дружину Нурмагомедова.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Роналду
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