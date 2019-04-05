Наречена нападника Ювентуса Криштіану Роналду Джорджина Родрігес спробувала себе в ролі фотомоделі.
Нещодавно дівчина стала обличчям марки нижньої білизни, знявшись у відвертій фотосесії, а тепер наречена футболіста стала героїнею відомого глянцю.
Родрігес взяла участь у фотосесії італійської редакції журналу ELLE.
Чорно-біле фото з цієї події Джорджина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Джерело - Чемпіон.
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