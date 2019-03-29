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П'ять дивних бігових рекордів

Сьогодні 12:54 Valeriy Ruchka 270 0
П'ять дивних бігових рекордів

Бігуни люди не тільки витривалі і швидкі. Вони ще й досить креативні та винахідливі. Можливо це пов'язано з великою кількість часу для роздумів та мрій під час довгих тренувань. Але це зовсім інша тема для нового матеріалу. А зараз ми пропонуємо 5 рекордів що є дуже дивними, але не менш дивовижними.

Напівмарафон з дитячим візочком

Для багатьох спортсменів біг - справа сімейна. Американський бігун-любитель Калум Нефф теж вирішив долучити до улюбленого спорту свою дочку Олланд. І пробіг з нею в 2016 році марафон Toronto Waterfront Marathon в Канаді. Нефф і його крихта встановили рекорд Гіннеса, пройшовши дистанцію за 2:31:22. До речі, перемогу логічно зарахували малятку: адже вона перетнула фінішну лінію раніше тата.

Підводний марафон

Бігати в воді важче, ніж навіть по мокрому піску. Але віце-президента Американської асоціації фізіотерапії Майка Штадер це не збентежило: у 2012 році він пробіг марафон на підводній біговій доріжці в місті Сейлем, штат Орегон. Час Майка - 3:44:52. Це по сей день найдовший і найшвидший підводний забіг у світі.

Марафон на каблуках

Хтось надягає шпильки тільки в особливих випадках. А хтось бігає на них марафони. Йдеться про 27-річну Ірен Сьюелл, яка восени 2017 здолала Bridges Marathon в Теннессі на 8-сантиметрових підборах.

Це був третій в її житті марафон, але перші два вона бігла в кросівках. Що змусило дівчину радикально перевзутися, невідомо. Зате Ірен охоче поділилася, як готувалася до гонки: "Кілька разів на тиждень я пробігала від 8 до 11 км на підборах. Я також намагалася більше носити їх у повсякденному житті, щоб підготувати ноги".

Напівмарафон з хула-хупом

Як довго ви можете крутити обруч, не впустивши його? А чи можете ви бігти, поки крутите його? А ось інструктор з фітнесу та йоги, спортсменка і танцівниця Бетті Шарин з Лос-Анджелеса пробігла з обручем напівмарафон! Це було на Hollywood Half Marathon у 2012 році: Бетті фінішувала за 3:03, не впустивши свій хула-хуп і навіть жодного разу не притримав його рукою. Результат тут же потрапив в книгу рекордів Гіннеса.

Марафон спиною вперед

Тренери жартують, що біг назад - це шлях вперед. Техніка, безумовно, має свої переваги: наприклад, допомагає зміцнити м'язи, які при звичайному бігу в роботу не включаються. Але хто б міг подумати, що "задом наперед" можна пробігти цілий марафон. Проте у 2004 році китайський бігун Шу Женьжунь пробіг Пекінський марафон саме таким способом. Всі 42,2 км Женьжунь біг спиною вперед і фінішував при цьому швидше, ніж багато звичайних бігунів. Його час - 3:43:39.

Джерело - Чемпіон.

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