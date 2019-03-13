Мій профіль
Світоліна пробилася у чвертьфінал Індіан-Веллсу
Сьогодні 09:12 296
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Сьогодні 09:19 9416
Манчестер Сіті знищив Шальке та вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:00 1075
Ювентус сенсаційно розгромив Атлетіко і вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 1638
Манчестер Сіті - Шальке 7:0. Німці пропустили більше за Шахтар
Вчора 23:47 4367 3
Кличко готовий поновити кар'єру і вже розпочав тренування
Вчора 20:55 5778 2
Динамо програло Гоффенгайму по пенальті в Юнацькій лізі УЄФА і покинуло турнір
Вчора 19:12 1485
Еберг тріумфувала в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу, Меркушина 10-а
Вчора 18:08 1391
Головний тренер збірної України з баскетболу подав у відставку
Вчора 16:16 1896
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої індивідуальної гонки в Естерсунді
Вчора 15:02 3326
Навколо спорту
Блоги
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:19 9416
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:10 382
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ Максим Буйдин
Вчора 17:30 1479
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло Максим Буйдин
Вчора 16:25 1937
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол Максим Буйдин
Вчора 11:37 1120
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:44 Футбол Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої індивідуальної гонки 80
09:34 Футбол Роналду: Для цього мене і запросили у Ювентус 666
09:19 Блог Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі 9416
09:12 Теніс Світоліна пробилася у чвертьфінал Індіан-Веллсу 296
08:50 Футбол Манчестер Сіті - Шальке 7:0. Огляд матчу 1828
08:36 Баскетбол Лейкерс розгромив Чикаго, Міннесота поступилася Денверу. Результати матчів НБА 326
08:14 Футбол Ювентус - Атлетіко 3:0. Огляд матчу 1970
08:10 Блог З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом 382
00:21 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 45401
00:20 Баскетбол Нью-Орлеан - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 580
00:00 Футбол Манчестер Сіті знищив Шальке та вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів 1075
12 Березня 2019
23:55 Футбол Ювентус сенсаційно розгромив Атлетіко і вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів 1638
23:54 Футбол Ювентус - Атлетіко 3:0. Роналду створив чудо та виводить Юве далі 3735
23:47 Футбол Манчестер Сіті - Шальке 7:0. Німці пропустили більше за Шахтар 4367 3
23:36 Футбол Динамо може продати ще одного бразильця 1284
23:21 Футбол Ветеран Зорі влітку завершить кар'єру 608
22:54 Бокс Ломаченко - Кролла: стала відома ціна квитків на бій 1905
22:42 ММА Мак-Грегор: Мені бракує терпіння 671
22:17 Шахи Україна зіграла внічию з Росією на командному чемпіонаті світу з шахів 3198
21:50 Футбол Ювентус - Атлетіко: стартові склади команд 582
21:30 Біатлон Журавок: Топ-15 дуже хороший результат 574
21:11 Футбол Зінченко та Коноплянка зіграють в основному складі в матчі Ліги чемпіоноів 623
20:55 Бокс Кличко готовий поновити кар'єру і вже розпочав тренування 5778 2
20:43 Футбол Бразильський півзахинсик Динамо залишится в команді 775
20:31 Футбол Мхітарян став найкращим гравцем місяця в Арсеналі 616

Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі

Сьогодні 09:19 Valeriy Ruchka 9416 0
Українець проведе свій наступний бій у Лос-Анджелесі
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі

12 квітня в Лос-Анджелесі чемпіон світу WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко проведе черговий захист своїх чемпіонських титулів. 

Суперником українця стане британець Ентоні Кролла.

Champion.com.ua разом з офіційним фан-клубом братів Кличків і партнерами організовує фан-тур на підтримку нашого чемпіона, в рамках якого можна буде не тільки повболівати за українця, а й оцінити Лос-Анджелес і побувати на матчі НБА.

Програма туру:

9 квітня - виліт в Лос-Анджелес, поселення в готелі Hilton (4 зірки)

10 квітня - відвідування матчу регулярної першості НБА Лос-Анджелес Кліпперс - Юта Джаз. У вільний час рекомендуємо відвідати узбережжі Тихого океану.

11 квітня - відвідування церемонії зважування за участю Василя Ломаченка і Ентоні Кролла

12 квітня - відвідування бою Василя Ломаченка і Ентоні Кролла

13 квітня - виліт з Лос-Анджелеса в Україну

Вартість програми 1195 $ + квиток на авіа + консульський збір за оформлення візи

Включені в ціну:

Проживання в готелі Hilton (категорія 4 зірки), двомісні номери (4 ночі)

Квиток на бій

Відвідування церемонії зважування c участю Василя Ломаченка

Вишиванка За Україну від партнера фан-туру молодого київського бренду kuberten.com.ua

Можливий підбір індивідуального туру на інші дати і поселення в готелях іншого класу.

Також можлива допомога лише в придбанні квитків на бій

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com,

+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82/ 

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Ломаченко, #Кролла, #США
Коментарі ()