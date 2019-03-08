Це реально?

Срібний призер Олімпійських ігор 2016 Жан Беленюк запустив свій челендж.

"Новий Челленж! Гиря не менш 32 кг, дівчатам 16 кг !! Попередньо показуємо вагу! Лікті на підлозі, кистями перевернути гирю через вушко. Додаємо в сторіс і позначаємо мене, в разі вдалої спроби, тоді роблю перепост у себе. Рекорди вітаються, тільки в разі правильного виконання. Усім удачі", - написав Беленюк в Instagram.

Нагадаємо, Беленюк пройшов поглиблений медичний огляд.

Раніше Беленюк зробив гучну заяву з приводу переходу в ММА.

Джерело - Чемпіон.

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