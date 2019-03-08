Срібний призер Олімпійських ігор 2016 Жан Беленюк запустив свій челендж.
"Новий Челендж!
Гиря не менш 32 кг, дівчатам 16 кг !! Попередньо показуємо вагу! Лікті на підлозі, кистями перевернути гирю через вушко. Додаємо в сторіс і позначаємо мене, в разі вдалої спроби, тоді роблю перепост у себе. Рекорди вітаються, тільки в разі правильного виконання. Усім удачі", - написав Беленюк в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
Ребята, новый челленж!! Гиря не меньше 32кг, девочкам 16кг!! Показываем предварительно вес! Локти на полу, кистями перевернуть гирю через проушину;) добавляем в сторис и отмечаем меня, в случае удачной попытки;) тогда делаю перепост у себя;) рекорды приветствуются, только в случае правильного выполнения !!всем удачи!! #заданиеотжана
Нагадаємо, Беленюк пройшов поглиблений медичний огляд.
Раніше Беленюк зробив гучну заяву з приводу переходу в ММА.
Джерело - Чемпіон.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua