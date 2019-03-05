Мій профіль

Шевченко не викликав Ракицького в збірну України на матчі Євро-2020

Вчора 20:15 2380 2
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 61
Сьогодні 16:45 450
Україна визначилася з остаточним складом на Чемпіонат світу
Сьогодні 14:26 407
Відбулося жеребкування другого етапу УПЛ
Сьогодні 13:01 589
Шанс для Луніна? Куельяр пропустить матч з Атлетіко через дискваліфікацію
Сьогодні 12:49 531
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Сьогодні 10:44 4694
Кравець став одним з найкращих гравців матчу Леганес — Леванте
Сьогодні 09:27 1060
Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють в основній сітці в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:33 712
Боруссія прийме Тоттенгем, Реал зіграє з Аяксом. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:56 1477
Ліга чемпіонів. Боруссія Д - Тоттенгем: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:48 371
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:18 Інше Абраменко та Світоліна претендують на Спортивний Оскар України 297
16:57 Бокс Мейвезер може повернутися в бокс за 1.5 мільярда доларів 685
16:45 Блог Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 61 450
16:34 Футбол Кравець потрапив до символічної збірної тижня молодих гравців Європи 424
16:12 Футбол Матч Челсі - Динамо обслуговуватиме словенська бригада арбітрів 471
16:00 Блог Прекрасні українські тенісистки побували на вечірці в Каліфорнії 587
15:47 Баскетбол Лень покращив реалізацію триочкових кидків 413
15:37 Блог Ястремська та Цуренко знялися у фотосесії WTA 665
15:24 Бокс DAZN запропонувала Кличку контракт на кругленьку суму 606
15:13 Футбол Лебедєв: При будь-якому президенті, крім Порошенка, Ракицького знову викличуть до збірної 685
14:51 Баскетбол Атланта Леня програла Маямі, Лейкерс поступився Кліпперсу. Результати матчів НБА 409
14:26 Біатлон Україна визначилася з остаточним складом на Чемпіонат світу 407
14:12 Футбол Бишовець: Об'єктивних причин не викликати Ракицького немає 2270 2
14:07 Футбол Трансляція ПСЖ - Манчестер Юнайтед: онлайн 06.03.2019 466
14:02 Футбол Трансляція Порту - Рома: онлайн 06.03.2019 374
13:48 Боротьба Беленюк пройшов поглиблений медичний огляд 525
13:46 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 124246
13:43 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 248255
13:26 Футбол Реал — Аякс: де дивитися онлайн-трансляцію 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 644
13:01 Футбол Відбулося жеребкування другого етапу УПЛ 589
12:49 Футбол Шанс для Луніна? Куельяр пропустить матч з Атлетіко через дискваліфікацію 531
12:27 Футбол Гамула: Сподівався, Шевченко буде в здоровому глузді при складанні заявки 3078 2
12:11 Футбол Боруссія Д — Тоттенгем: прогноз букмекерів 480
12:06 Бокс Гассієв заради реваншу з Усиком перейде у надважку вагу 911
11:52 Хокей Анонс другого чвертьфінального поєдинку Дніпро - Крижані Вовки 540

Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 61

Сьогодні 16:45 Максим Буйдин 450 0
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 61

Сьогодні на динамівській вулиці свято, 61-й День народження відзначає видатний футболіст і тренер, багаторічний капітан ФК Динамо (Київ), один з кращих захисників світу 80-х років Володимир Безсонов.

Володимир Васильович народився в Харкові і в юному віці яскраво засвітився у складі Металіста, у 18 років отримав запрошення від Валерія Лобановського перейти в Динамо. Паралельно прийшло міжнародне визнання - золота медаль на юнацькому чемпіонаті Європи, перемога на юніорському світовому чемпіонаті, де він був визнаний кращим гравцем.

За півтора десятиліття виступів у Динамо Володимир Безсонов шість разів ставав чемпіоном СРСР, чотири рази володарем Кубка СРСР, володарем Кубка Кубків УЄФА, у складі збірної СРСР виступав на трьох чемпіонатах світу, завоював срібну медаль на чемпіонаті Європи 1988.

Залишив Володимир Васильович яскравий слід і на тренерському поприщі. Очолював ЦСКА (Київ), Ниву (Вінниця), Харків, Дніпро, Зорю, збірну Туркменістану. Протягом останніх років Володимир Безсонов працює на благо рідного клубу Динамо, входячи в його селекційну службу.

Нагадаємо, що нещодавно свій День народження відсвяткував його повітрність Джордан.

Раніше 36 років виповнилося легендарному голландцю.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()