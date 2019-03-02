Зірки Дніпра - на вашому стадіоні

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Реал - Барселона: анонс та прогноз матчу Ла-Ліги

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Реал - Барселона: онлайн-трансляція Ель Класіко
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Гвардіола шукатиме заміну Зінченку
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Замдира академії Динамо: Суркіс поставив завдання, щоб клуб на 70% складався з вихованців
Сьогодні 11:31 422
Усик та Повєткін далекі від підписання контракту
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Українець пройшов процедуру зважування перед боєм за титул чемпіона Європи
Вчора 23:40 666
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Вчора 23:34 581 1
ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами
Вчора 18:51 1694 1
Українка побореться за вихід у фінал чемпіонату Європи
Вчора 18:00 1061
Українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU
Вчора 16:23 1218
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Фіналісти Ліги Європи, дворазові чверть фіналісти Кубку чемпіонів, дворазові чемпіони СРСР  – у команді ветеранів одного з найуспішніших колективів в історії українського футболу зібрані зірки національного масштабу. Ще зовсім недавно своєю грою вони зачаровували найвибагливішу українську та європейську публіку, що вщерть заповнювала стадіони, аби стати свідками фантастичного футболу від  "синьо-біло-блакитних". Так, сьогодні вони вже далеко не юнаки, але їхня майстерність, любов та повага до футболу, пристрасть у грі та бажання перемагати нікуди не зникли. Як не зникла і любов до них уболівальників,  які віддають шану легендарним особистостям в історії українського футболу, продовжуючи заповнювати стадіони на матчах за їх участю.

Команда ветеранів Дніпра - бажаний гість у кожному куточку нашої країни: від Хмельницького до Краматорська, від Чернігова до Одеси.  Зрештою, це й не дивно, адже на грі Тарана і Башкірова, Федоренка та Кутузова, Пучкова і Червоного, Чередника і Яровенка, Горілого і Лябика, Рикуна та Шелаєва, Назаренка і Задорожного, Поклонського та Павлюченка зросло не одне покоління шанувальників гри мільйонів.

Сьогодні команда ветеранів Дніпра готова до нових викликів та матчів. Влаштуйте справжнє свято у своєму місті – отримай футбол найкращої якості. 

З приводу запрошення офіційної команди ветеранів Дніпра звертатися за довідками: +38 050 342 92 23, +38 067 445 00 82, max_rozenko@ukr.net, Максим Розенко.

Джерело - Чемпіон.

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