Мілевський дотепно потролив Срну: Запитайте скільки разів він перемагав у Києві

Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський має чудове почуття гумору.

У новому шоу на YouTube каналі Бомбардир Мілевський запропонував запросити у гості легенду Шахтаря Даріо Срну.

"Запросіть Даріо. Запитайте в нього скільки разів він програвав у Києві (мова про часи Мілевского в Динамо - ред.).У них (Шахтаря - ред.) не було шансів у Києві. Ні при Януковичі, ні при кому", - жартома заявив Міля.

Нагадаємо, нещодавно президент Динамо Ігор Суркіс порівняв Мілевського та Леоненка.

Раніше повідомлялося, що Мілевський повернувся до Динамо.

Джерело - Чемпіон.

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