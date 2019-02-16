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Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО

Сьогодні 19:59 Валерій Ручка 851 0
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО

Сьогодні, 16 лютого, своє день народження святкує найчарівніша спортивна журналістка країни, та ведуча програми Про футбол Олександра Лобода.

Дівчина, славиться не тільки своєю чарівністю, та витонченістю. Вона вже тривалий час займається благодійністю та волонтерством. Що викликає ще більше захоплення.

Ведучою Лобода стала майже у свій день народження.

Ведуча Про футболу знімалася для декількох глянцевих журналів. Саша стала героїнею декількох фотосесій в чоловічому журналі MAXIM.

Також була фотосесія для журналу XXL.

А ще телезірка робить безліч благодійної роботи. Олександра здійснює мрії дітей, яким потрібна допомога.

Футболісти з радістю допомагають, даючи свої футболки для аукціонів, фінансовою підтримкою чи просто зустріччю з маленькими фанатами.  

 
 
 
 
 
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У Юрка, який зустрічався з Роналду - рецидив! Ви пам"ятаєте історію хлопчика - підопічного Здійсни Мрію, який любить футбол і у якого страшна хвороба забрала можливість займатись улюбленим спортом? Який їздив на тренування "Динамо" Київ, а потім зустрічався з Кріштіану Роналду? Тоді ми раділи результатам аналізів, які показали покращення. Тоді всі кошти, які ми збирали на пересадку кісткового мозку - віддали на два роки курсу хіміотерапії. Раділи, бо обійшлося без пересадки. Диво сталося, хоча і на два роки. Тепер треба боротися далі. Місяць тому лікарі повідомили про рецидив і цього разу без пересадки не обійтися! 158 тис євро і хлопчику зроблять пересадку в Бамбіно Джизу в Римі. Вже надіслали підтвердження, що клініка готова прийняти хлопчика. Але без передплати ніхто не візьметься. Зараз, наша мета разом з ВБФ "Крона" зібрати 50 тис євро щоб Юрка взяли в клініку. Далі дозбираємо решту. Цього разу я прошу не про мрію, а про життя. Шукаю різні способи допомоги. Якщо є креативні ідеї - пишіть в повідомлення. Якщо можете допомогти фінансово - нижче реквізити! Дякую вам, чарівники! ПАТ ПриватБанк рахунок у гривні 26007052726802 у доларах США 26004052728870 у євро 26006052725860 МФО 300711, КОД ЄДРПОУ 34818334 Отримувач: Всеукраїнський благодійний фонд "Крона" Номер картки ПриватБанку (ключ до рахунку) 5169 3305 1504 5851

Допис, поширений Oleksandra Loboda (@aleksika)

 
 
 
 
 
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Саме в цей час здійснюється ще одна мрія нашого підопічного! До сліз!!! Ілля має вади рухового апарату, він переніс не одну операцію аби хоча б стати на ноги! Але як він любить футбол!!! Він три місяці працював, аби назбирати гроші на квиток на завтрашній матч! Але ми в рамках проекту "Здійсни мрію" подарували хлопчику можливість побувати на матчі, на передматчевому тренуванні і ще багато приємностей! І попри зустрічі з легендою, на нашого Іллю ще чекають футболісти) Фоток буде ще багато)))) А стрім зі стадіону "Металіст" ви можете побачити на моїй сторінці у ФБ! #мечта #charity #благотворительность #footballgirl #footballblog #football #tvhost #makeawish #nationalteam #ukraine #ukrainefootball #shevchenko #andriyshevchenko #здійснимрію #сашалобода #sashaloboda

Допис, поширений Oleksandra Loboda (@aleksika)

Джерело - Чемпіон.

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