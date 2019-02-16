Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО

Сьогодні, 16 лютого, своє день народження святкує найчарівніша спортивна журналістка країни, та ведуча програми Про футбол Олександра Лобода.

Дівчина, славиться не тільки своєю чарівністю, та витонченістю. Вона вже тривалий час займається благодійністю та волонтерством. Що викликає ще більше захоплення.

Ведучою Лобода стала майже у свій день народження.

Ведуча Про футболу знімалася для декількох глянцевих журналів. Саша стала героїнею декількох фотосесій в чоловічому журналі MAXIM.

Також була фотосесія для журналу XXL.

А ще телезірка робить безліч благодійної роботи. Олександра здійснює мрії дітей, яким потрібна допомога.

Футболісти з радістю допомагають, даючи свої футболки для аукціонів, фінансовою підтримкою чи просто зустріччю з маленькими фанатами.

Джерело - Чемпіон.

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